Цивилева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цивилева Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1885 ст.

Дочь: Соболева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Цивилев Александр Прокопьевич

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цивилев Александр Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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