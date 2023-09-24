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Яков Михайлович

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.10.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1831 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1826 ст.

Отец: Михаил Дмитриевич

Мать: Параскева Фёдоровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230оп1-5д10059А Яков Михаила Дмитриева стр352об-353(336)
Бракосочетание
19.01.1850 ст.

Жена: Прасковья Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230оп2д1002Б брак Якова Михайловича стр1640об-1641(1645)
Смерть
Неизвестно

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