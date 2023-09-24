Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1826 ст.
Отец: Михаил Дмитриевич
Мать: Параскева Фёдоровна
ГАЯО ф230оп1-5д10059А Яков Михаила Дмитриева стр352об-353(336)
Бракосочетание
19.01.1850 ст.
Жена: Прасковья Михайловна
ГАЯО ф230оп2д1002Б брак Якова Михайловича стр1640об-1641(1645)
Смерть
Неизвестно