Суркова (Лаврова) Пелагея Андреева 1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суркова (Лаврова) Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

из записи о браке
Бракосочетание
06.10.1891

Муж: Сурков Михаил Фёдоров

Байково
Рождение ребёнка
22.08.1892

Дочь: (Суркова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров

Байково
Рождение ребёнка
06.07.1895

Сын: Сурков Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров

Байково
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сурков Михайлов Михайлов

Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сурков Михайлов Михайлов

Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров

Рождение ребёнка
03.10.1901

Сын: Сурков Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров

Байково
Смерть
Неизвестно

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