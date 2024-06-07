Суркова (Лаврова) Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
из записи о браке
Бракосочетание
06.10.1891
Байково
Рождение ребёнка
22.08.1892
Дочь: (Суркова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров
Байково
Рождение ребёнка
06.07.1895
Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров
Байково
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров
Рождение ребёнка
03.10.1901
Сын: Сурков Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Сурков Михаил Фёдоров
Байково
Смерть
Неизвестно