Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Гоцин Анна Васильевна
Гоцин Анна Васильевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1930
Пол
Женский
Отец
Гоцин Василий Кузьмич
1893 г.р.
Мать
Гоцина Александра Григорьевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Гоцин Василий Кузьмич
Мать:
Гоцина Александра Григорьевна
Смерть
1930
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия