Гоцин Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоцин Анна Васильевна

Гоцин Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Гоцин Василий Кузьмич

Мать: Гоцина Александра Григорьевна

Смерть
1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close