Хилько Амельян Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хилько Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: (Хилько) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: (Хилько) Агрипина Емельяновна
Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Хилько Анисим Емельянович
Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Хилько Василий Емельянович
Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна
В Ф.Р-440 Оп.1 Д.148 ГАСК есть запись, относящаяся к рожденным в 1883г.(?): Хилько Василий Емельянович 27 февраля, дирв. , хл, женат, 5 душ, артиллерист
Смерть
Неизвестно