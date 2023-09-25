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Хилько Амельян Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Хилько Феодор Маркович

Мать: Хилько (Яценкова) Варвара Моисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хилько Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: (Хилько) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: (Хилько) Агрипина Емельяновна

Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Хилько Анисим Емельянович

Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Хилько Василий Емельянович

Мать ребёнка: Хилько Мария Федоровна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
В Ф.Р-440 Оп.1 Д.148 ГАСК есть запись, относящаяся к рожденным в 1883г.(?): Хилько Василий Емельянович 27 февраля, дирв. , хл, женат, 5 душ, артиллерист
Смерть
Неизвестно

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