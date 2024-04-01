Case (Wilcox) Lucy
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1754
Дата смерти17.06.1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1770
Муж: Case Moses
Рождение ребёнка
09.02.1772
Дочь: Humphrey (Case) Lucy
Отец ребёнка: Case Moses
Рождение ребёнка
14.02.1774
Дочь: (Case) Roxanna
Отец ребёнка: Case Moses
Рождение ребёнка
11.05.1776
Сын: Case Moses
Отец ребёнка: Case Moses
Смерть
17.06.1779