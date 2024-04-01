Case (Wilcox) Lucy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Case (Wilcox) Lucy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1754

Дата смерти

17.06.1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

1772 г.р.
1774 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1770

Муж: Case Moses

Рождение ребёнка
09.02.1772

Дочь: Humphrey (Case) Lucy

Отец ребёнка: Case Moses

Рождение ребёнка
14.02.1774

Дочь: (Case) Roxanna

Отец ребёнка: Case Moses

Рождение ребёнка
11.05.1776

Сын: Case Moses

Отец ребёнка: Case Moses

Смерть
17.06.1779

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