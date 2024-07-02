Карпачева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпачева) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова (Карпачева)) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпачев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Карпачев Николай
Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович
Село Барнуковка Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно