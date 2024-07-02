Карпачева Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпачева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпачева) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова (Карпачева)) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпачев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпачев Петр Федорович

Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпачев Федор Осипович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Карпачев Николай

Отец ребёнка: Карпачев Федор Осипович

Село Барнуковка Саратовской губернии
Смерть
Неизвестно

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