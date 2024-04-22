Печкина Матрена Назаровна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
05.02.1864
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Пескина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Печкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Пескин Иван Иванович
Отец ребёнка: Печкин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Печкин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно