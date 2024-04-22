Печкина Матрена Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечкина Матрена Назаровна

Печкина Матрена Назаровна

Место рождения

Тунгуда, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Тунгуда, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
05.02.1864

Муж: Печкин Иван Яковлевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1868
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Пескина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Печкин Иван Яковлевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Пескин Иван Иванович

Отец ребёнка: Печкин Иван Яковлевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1875

Сын: Печкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Печкин Иван Яковлевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close