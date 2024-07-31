Родионов Михаил
Место рожденияМаслова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1873
Жена: Родионова Екатерина
Рождение ребёнка
28.08.1880
Сын: Родионов Александр
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Рождение ребёнка
04.06.1882
Сын: Родионов Иван
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Рождение ребёнка
11.11.1883
Дочь: (Родионова) Екатерина
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Рождение ребёнка
29.12.1885
Дочь: (Родионова) Анисья
Мать ребёнка: Родионова Екатерина
Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Смерть
Неизвестно