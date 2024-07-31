Родионов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Михаил

Место рождения

Маслова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иродион

Мать: Феодосья

Бракосочетание
09.11.1873

Жена: Родионова Екатерина

Рождение ребёнка
28.08.1880

Сын: Родионов Александр

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Рождение ребёнка
04.06.1882

Сын: Родионов Иван

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Рождение ребёнка
11.11.1883

Дочь: (Родионова) Екатерина

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Рождение ребёнка
29.12.1885

Дочь: (Родионова) Анисья

Мать ребёнка: Родионова Екатерина

Церковь св. Николая Чудотворца в Хамовниках
Смерть
Неизвестно

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