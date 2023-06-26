Саламатова (Неверова) Варвара Захаровна
женский, родилась 1807
умерла 02.02.1858 ст., Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
ОтецНеверов Захар Никитович1787 г.р.
МатьНеверова (Бовыкина) Дарья Петровна1781 г.р.
Супруги
Саламатов Алексей Николаевич1808 г.р.
Дети
Саламатов Фёдор Алексеевич1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
12.07.1825 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1832
Сын: Саламатов Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Саламатов Алексей Николаевич
Смерть
02.02.1858 ст.
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область