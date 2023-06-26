Саламатова (Неверова) Варвара Захаровна 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Саламатова (Неверова) Варвара Захаровна

Автор
ИК
Климов И.

женский, родилась 1807

умерла 02.02.1858 ст., Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Неверов Захар Никитович1787 г.р.
Мать
Неверова (Бовыкина) Дарья Петровна1781 г.р.
Супруги
Саламатов Алексей Николаевич1808 г.р.
Дети
Саламатов Фёдор Алексеевич1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Неверов Захар Никитович

Мать: Неверова (Бовыкина) Дарья Петровна

Бракосочетание
12.07.1825 ст.

Муж: Саламатов Алексей Николаевич

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

МТ Теченского села (и д. Сугоякской) 1823-1827 Оба первым браком.

Рождение ребёнка
1832

Сын: Саламатов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Саламатов Алексей Николаевич

Смерть
02.02.1858 ст.
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

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