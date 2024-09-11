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Кириллов Константин Саввич

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Между 1870 и 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1840 и 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Поручитель
06.11.1319
поручитель по жениху
Рождение
Между 1870 и 1890

Отец: Кириллов Савва Платонович

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Поручитель
27.01.1906 ст.
Поручитель на свадьбе брата Леонида Саввича По женихѣ : родные братья его , деревни Телепнихи крестьяне : Григорій Саввовъ и Константинъ Саввовъ Кирилловы
Поручитель
10.01.1907
поручитель по невесте Елизавете Капитоновне Власовой (Гуляевой)
Поручитель
29.04.1907
поручитель по невесте Евдокии Ивановне (Пименовой) Лобановой
Восприемник
19.02.1909
восприемник у Григория Григорьевича Афонина
Смерть
Неизвестно

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