Кириллов Константин Саввич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1870 и 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Поручитель
06.11.1319
поручитель по жениху
Рождение
Между 1870 и 1890
Отец: Кириллов Савва Платонович
Мать: не указана
Поручитель
27.01.1906 ст.
Поручитель на свадьбе брата Леонида Саввича По женихѣ : родные братья его , деревни Телепнихи крестьяне : Григорій Саввовъ и Константинъ Саввовъ Кирилловы
Поручитель
10.01.1907
поручитель по невесте Елизавете Капитоновне Власовой (Гуляевой)
Поручитель
29.04.1907
поручитель по невесте Евдокии Ивановне (Пименовой) Лобановой
Восприемник
19.02.1909
восприемник у Григория Григорьевича Афонина
Смерть
Неизвестно