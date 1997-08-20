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Пивоваров Александр Афанасьевич

Место рождения

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

26.06.1934

Дата смерти

20.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1934

Отец: Пивоваров Афанасий Илларионович

Мать: Пивоварова Антонина Ивановна

Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.08.1997
Подольск, Подольск, Московская область
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