Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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