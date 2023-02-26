Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно