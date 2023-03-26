Шармолаева (Степаняк) Анна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шармолаева (Степаняк) Анна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1971

Отец: Степаняк Валерий Станиславович

Мать: Степаняк Валентина Николаевна

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