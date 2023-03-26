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Шармолаева (Степаняк) Анна Валерьевна
Шармолаева (Степаняк) Анна Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.05.1971
Пол
Женский
Отец
Степаняк Валерий Станиславович
1949 г.р.
Мать
Степаняк (Замкина) Валентина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1971
Отец:
Степаняк Валерий Станиславович
Мать:
Степаняк Валентина Николаевна
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