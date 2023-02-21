Козлова (Козлова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1913
Отец: Козлов Иван
Мать: Козлова Анна Дорофеевна
Рождение ребёнка
19.02.1936
Сын: Козлов Виктор
Отец ребёнка: Козлов Никифор
Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Козлов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Никифор
Смерть
Неизвестно