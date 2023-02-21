Козлова (Козлова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Козлова) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1913

Отец: Козлов Иван

Мать: Козлова Анна Дорофеевна

Рождение ребёнка
19.02.1936

Сын: Козлов Виктор

Отец ребёнка: Козлов Никифор

Черемушки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Козлов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Никифор

Смерть
Неизвестно
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