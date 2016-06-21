Кравченко Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.2016

Отец: Кравченко Сергей Сергеевич

Мать: Кравченко Татьяна

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