Липс Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липс Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1978

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1978

Отец: Людков Юрий Александрович

Мать: Сумина Татьяна Николаевна

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