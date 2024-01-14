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Липс Александр Николаевич
Липс Александр Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.06.1978
Пол
Мужской
Отец
Людков Юрий Александрович
1958 г.р.
Мать
Сумина Татьяна Николаевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1978
Отец:
Людков Юрий Александрович
Мать:
Сумина Татьяна Николаевна
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