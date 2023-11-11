Голубев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: Голубева Валентина Александровна

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