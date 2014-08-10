Фидоренко Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФидоренко Татьяна Сергеевна

Фидоренко Татьяна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2014

Отец: не указан

Мать: Конюшкина Светлана Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close