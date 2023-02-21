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Де Лазари Константин Николаевич

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Место рождения

Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

05.03.1869

Дата смерти

01.11.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1869

Отец: Де Лазари Николай Николаевич

Мать: Де Лазари Александра Александровна

Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Де Лазари Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Irena

Мать ребёнка: ?

pod Smoleńskiem, Rudłowo, Braniewo County, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
08.05.1921

Дочь: De Lazari-Pawłowska Ija

Мать ребёнка: ?

Arnishitsy, Ugransky District, Smolensk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
04.02.1924

Дочь: Ludmiła

Мать ребёнка: ?

Polska, Radomsko, Radomsko County, Łódź Voivodeship, Poland
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
01.11.1930
Lodz, Łódź, Łódź Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
на Старом кладбище в Лодзи
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