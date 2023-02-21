Де Лазари Константин Николаевич
Место рожденияKremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraine
Дата рождения05.03.1869
Дата смерти01.11.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1869
Kremenchuk, Poltavs'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Де Лазари Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
1919
pod Smoleńskiem, Rudłowo, Braniewo County, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
08.05.1921
Дочь: De Lazari-Pawłowska Ija
Мать ребёнка: ?
Arnishitsy, Ugransky District, Smolensk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
04.02.1924
Polska, Radomsko, Radomsko County, Łódź Voivodeship, Poland
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф
Смерть
01.11.1930
Lodz, Łódź, Łódź Voivodeship, Poland
Похороны
Неизвестно
на Старом кладбище в Лодзи