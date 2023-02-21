Хаанньан Уйбаан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаанньан Уйбаан

Хаанньан Уйбаан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьогуор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марыына

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуохаллаайы Баьылай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олоксоон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычытар Ньукулай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close