Хаанньан Уйбаан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьогуор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марыына
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуохаллаайы Баьылай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олоксоон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычытар Ньукулай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно