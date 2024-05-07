Лошкарев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1960
Отец: Лошкарев Николай
Мать: Лошкарева Татьяна
Рождение ребёнка
27.11.1984
Дочь: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Швецова Наталья Андреевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.01.1987
Сын: Лошкарев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Швецова Наталья Андреевна