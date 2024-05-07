Лошкарев Виктор Николаевич 28.10.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лошкарев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1960

Отец: Лошкарев Николай

Мать: Лошкарева Татьяна

Рождение ребёнка
27.11.1984

Дочь: Вяткина (Лошкарева) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Швецова Наталья Андреевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.01.1987

Сын: Лошкарев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Швецова Наталья Андреевна

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