Волков Семен Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: Волкова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Волкова Акулина Степановна
Рытово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно