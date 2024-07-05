Волков Семен Родионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Семен Родионович

Волков Семен Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Акулина Степановна

Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: Волкова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Волкова Акулина Степановна

Рытово, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.