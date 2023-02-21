Воронов (Воронин) Ефим Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов (Воронин) Ефим Гаврилович

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Место рождения

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд

Дата рождения

01.03.1872 ст.

Дата смерти

20.12.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1872 ст.

Отец: Воронин Гавриил Васильевич

Мать: не указана

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Воронов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Воронов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична

Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренкова Иринья Ефимовна

Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична

Аргашино, Вехровско-Вольская волость, Устюженский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова -Воронина Анастасия Никитична

Смерть
20.12.1940
Тургошь, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Умер в Тургоши, похоронен на кладбище д. Поток. В ЗАГСе запись если есть, то, скорее всего, от 1941 года
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