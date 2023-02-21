Воронов (Воронин) Ефим Гаврилович
Место рожденияАргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Дата рождения01.03.1872 ст.
Дата смерти20.12.1940
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1872 ст.
Отец: Воронин Гавриил Васильевич
Мать: не указана
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1898
Сын: Воронов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична
Аргашино Верховско-Вольская волость Устюженский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренкова Иринья Ефимовна
Мать ребёнка: Воронова -Воронина Анастасия Никитична
Аргашино, Вехровско-Вольская волость, Устюженский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1940
Тургошь, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Умер в Тургоши, похоронен на кладбище д. Поток. В ЗАГСе запись если есть, то, скорее всего, от 1941 года