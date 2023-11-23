Герасим Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1729
Отец: Матвей Иванов
Мать: неизвестно
Герасим Матвеевич (1729 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил дьяконом в том же селе2 . Жена его Ефимия Дмитриевна (1731-?). Дети: Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Герасимова
Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Дмитриева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Петр Герасимов
Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева
Петр Герасимович (1756— 1808) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Герасима Матвеевича. Служил дьячком в селе Каменском РомановБорисоглебского уезда, а затем — священн... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева
Иван Герасимович (1760 — 1801) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Дарья Антоновна (1760-?), дочь свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Герасимов
Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева
Василий Герасимович (1764 — ?) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии — священник в селе Каменском Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева
Смерть
Неизвестно