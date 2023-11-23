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Герасим Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Матвей Иванов

Мать: неизвестно

Герасим Матвеевич (1729 — ?) Родился в семье священника села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Матвея Ивановича. Служил дьяконом в том же селе2 . Жена его Ефимия Дмитриевна (1731-?). Дети: Пет... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Герасимова

Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Дмитриева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Петр Герасимов

Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева

Петр Герасимович (1756— 1808) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Герасима Матвеевича. Служил дьячком в селе Каменском РомановБорисоглебского уезда, а затем — священн... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева

Иван Герасимович (1760 — 1801) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Дарья Антоновна (1760-?), дочь свяще... Показать все
Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Герасимов

Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева

Василий Герасимович (1764 — ?) Родился в семье дьякона села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда1 Герасима Матвеевича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии — священник в селе Каменском Ром... Показать все
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Ефимия Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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