Ганенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна

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