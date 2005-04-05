Ткаченко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1938
Дата смерти05.04.2005
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Рождение ребёнка
01.06.1964
Сын: Ткаченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Андреевна
Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1965
Сын: Ткаченко Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
17.09.1971
Дочь: Омельченко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Ткаченко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Анатолий Александрович
Смерть
05.04.2005