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Ткаченко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

05.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Ткаченко Василий Акимович

Мать: Ткаченко Надежда Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1964

Сын: Ткаченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Андреевна

Кущевская, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.11.1965

Сын: Ткаченко Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
17.09.1971

Дочь: Омельченко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Ткаченко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.04.2005
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