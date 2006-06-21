Бирин Виталий известно
Место рожденияг. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Дата рождения25.07.1949
Дата смерти21.06.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949
Отец: Бирин не известно
Мать: Бирина Анна Григорьевна
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
03.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Смерть
21.06.2006
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Похороны
27.06.2006
Liiva kalmictu, г.Tallinn, Harjumaa, Eesti