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Бирин Виталий известно

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Место рождения

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

25.07.1949

Дата смерти

21.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1949

Отец: Бирин не известно

Мать: Бирина Анна Григорьевна

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Рождение ребёнка
03.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Таллин, Эстонская Советская Социалистическая Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Смерть
21.06.2006
г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
Похороны
27.06.2006
Liiva kalmictu, г.Tallinn, Harjumaa, Eesti
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