Будко (Сторожева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудко (Сторожева) Наталья Ивановна

Будко (Сторожева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Базой, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

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