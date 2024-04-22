Дроздов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Дроздов Михаил
Мать: Дроздова - -
Рождение ребёнка
15.12.1927
Дочь: Голубева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Дроздова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1930
Сын: Дроздов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Дроздова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1931
Сын: Дроздов Александр Александрович
Мать ребёнка: Дроздова Екатерина Александровна
Призыв на военную службу
С 01.01.1942 по 20.11.1942
Место службы: 785 стрелковый полк 144 стрелковой дивизии:785 сп 144 сд
Ранение
20.11.1942
пулевое ранение левой голени/ампутация, осколочное ранение правой голени с повреждением б/берцовой кости. Инвалид 2 группы
Подвиг
1942
Ранен в ночное время, при ночном поиске в период отхода с захваченным в плен немцем
Эвакуация
18.04.1943
Эвакуирован в тыл после ранения
Рождение ребёнка
12.05.1946
Дочь: Баранова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Дроздова Екатерина Александровна
Военная награда
14.09.1949
орден "Слава 3 степени"
Военная награда
29.09.1949
орден "Красное Знамя"
Работа или профессия
1949
сторожем в колхозе имени "Крупской "
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Рядовой
Смерть
1979
Волынцы, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область