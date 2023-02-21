Семенова (Семенова) Афросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Семенова) Афросинья Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Федосья Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Катерина Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.08.1829

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1831

Сын: Семенов Фадей Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1832

Дочь: Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1834

Сын: Семенов Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1837

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1840

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 28.09.1841

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов (синодов) Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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