Большаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Владимир Александрович

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Место рождения

Медведки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
2001
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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