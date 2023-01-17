Большаков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
2001
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область