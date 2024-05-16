Сокол (Геращенко) Валентина Листратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сокол Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокол Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сокол) Оксана Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно