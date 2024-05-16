Сокол (Геращенко) Валентина Листратовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сокол (Геращенко) Валентина Листратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Листрат Иванович

Мать: Геращенко Дарья Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокол Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокол Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокол Вадим Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сокол) Оксана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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