Жүнісов Керейғазы Жәйірбайүлы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жүнісов Керейғазы Жәйірбайүлы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жүнісов Жәйірбай Қаспақбайұлы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1965

Сын: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы

Мать ребёнка: Әмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жүнісов Рақымғазы Керейғазыұлы

Мать ребёнка: Әмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жүнісова Фарида Керейғазықызы

Мать ребёнка: Әмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жүнісов Салықжан Керейғазыұлы

Мать ребёнка: Әмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жүнісова Теңілік Керейғазықызы

Мать ребёнка: Әмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жүнісов Айжан Керейғазықызы

Мать ребёнка: Әмина2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жүнісов Ержан Керейғазыұлы

Мать ребёнка: Әмина2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жүнісов Сержан Керейғазыұлы

Мать ребёнка: Әмина2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жүнісова Гүлжан Керейғазықызы

Мать ребёнка: Әмина2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жүнісов Сабыржан Керейғазыұлы

Мать ребёнка: Әмина2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Әмина2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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