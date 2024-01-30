Жүнісов Керейғазы Жәйірбайүлы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жүнісов Жәйірбай Қаспақбайұлы
Рождение ребёнка
07.02.1965
Сын: Жүнісов Еркінғазы Керейғазыұлы
Мать ребёнка: Әмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жүнісов Рақымғазы Керейғазыұлы
Мать ребёнка: Әмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жүнісова Фарида Керейғазықызы
Мать ребёнка: Әмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жүнісов Салықжан Керейғазыұлы
Мать ребёнка: Әмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жүнісова Теңілік Керейғазықызы
Мать ребёнка: Әмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жүнісов Айжан Керейғазықызы
Мать ребёнка: Әмина2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жүнісов Ержан Керейғазыұлы
Мать ребёнка: Әмина2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жүнісов Сержан Керейғазыұлы
Мать ребёнка: Әмина2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жүнісова Гүлжан Керейғазықызы
Мать ребёнка: Әмина2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жүнісов Сабыржан Керейғазыұлы
Мать ребёнка: Әмина2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Әмина2
Смерть
Неизвестно