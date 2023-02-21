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Капырина Наталья Александровна

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Место рождения

Сокольники г.Москвы

Дата рождения

25.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1966

Отец: Петров Александр Александрович

Мать: Петрова Маврония Ивановна

Сокольники г.Москвы
Бракосочетание
21.11.1987

Муж: не указан

Бракосочетание
21.11.1987

Муж: не указан

Куйбышевский район г.Москвы
Рождение ребёнка
12.09.1988

Дочь: Капырина Марина Вячеславовна

Отец ребёнка: Капырин Вячеслав Викторович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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