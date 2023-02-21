Капырина Наталья Александровна
Место рожденияСокольники г.Москвы
Дата рождения25.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1966
Сокольники г.Москвы
Бракосочетание
21.11.1987
Муж: не указан
Бракосочетание
21.11.1987
Муж: не указан
Куйбышевский район г.Москвы
Рождение ребёнка
12.09.1988
Дочь: Капырина Марина Вячеславовна
Отец ребёнка: Капырин Вячеслав Викторович
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан