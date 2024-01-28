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Токарев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 68
Рождение ребёнка
1753

Сын: Токарев Семен Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб Яковлевна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Токарев Никита Иванович

Мать ребёнка: Токарева Нрзб Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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