Попкова Ефросинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1897
Сын: Попков Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Попков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
13.10.1899
Дочь: Сазонтова Попкова Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Попков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1912
Дочь: Попкова Александра
Отец ребёнка: Попков Александр Андреевич