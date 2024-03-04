Попкова Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Ефросинья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1897

Сын: Попков Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Попков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
13.10.1899

Дочь: Сазонтова Попкова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Попков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
10.05.1912

Дочь: Попкова Александра

Отец ребёнка: Попков Александр Андреевич

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