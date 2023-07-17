Лоскутова (Лукошкова) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1978
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Лукошков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лоскутов Григорий
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
27.12.1923
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1929
Смерть
1978