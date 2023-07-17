Лоскутова (Лукошкова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лукошкова) Ефросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лукошков Григорий

Мать: Лукошкова (Лукошкова?) Арина?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Григорий

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий

Рождение ребёнка
27.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Григорий

Смерть
1978

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