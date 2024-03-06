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Гришина Евдокия Климентьевна

Место рождения

Митрофановка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

30.07.1916

Дата смерти

11.08.1917

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1916

Отец: Гришин Климент Дементьевич

Мать: Гришина Пелагея Тимофеевна

Митрофановка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №2216 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (Космодамиановская церковь), Гавриловка (Димитриевская церковь), Добринка (Космо... Показать все
Смерть
11.08.1917
Митрофановка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №2300 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Ново-Михайловка (на Току) (Михаило-Архангельская церковь), Ново-Никитино (Космодамиановская це... Показать все

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