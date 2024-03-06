Гришина Евдокия Климентьевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1916
Дата смерти11.08.1917
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1916
Фонд №173 Опись №16 Дело №2216 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (Космодамиановская церковь), Гавриловка (Димитриевская церковь), Добринка (Космо... Показать все
Смерть
11.08.1917
Фонд №173 Опись №16 Дело №2300 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Ново-Михайловка (на Току) (Михаило-Архангельская церковь), Ново-Никитино (Космодамиановская це... Показать все