Таргариен Рейнира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Рейнира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 101

Дата смерти

Около 130

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 101

Отец: Таргариен Визерис I

Мать: Аррен Эймма

Рождение ребёнка
До 130

Сын: Таргариен Эйгон III

Отец ребёнка: Таргариен Деймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Визерис II

Отец ребёнка: Таргариен Деймон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велларион Люцерис

Отец ребёнка: Велларион Лейнор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велларион Лейнор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велларион Джекейрис

Отец ребёнка: Велларион Лейнор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велларион Джоффри

Отец ребёнка: Велларион Лейнор

Смерть
Около 130
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