Таргариен Рейнира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 101
Дата смертиОколо 130
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 101
Отец: Таргариен Визерис I
Мать: Аррен Эймма
Рождение ребёнка
До 130
Сын: Таргариен Эйгон III
Отец ребёнка: Таргариен Деймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Визерис II
Отец ребёнка: Таргариен Деймон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велларион Люцерис
Отец ребёнка: Велларион Лейнор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Велларион Лейнор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велларион Джекейрис
Отец ребёнка: Велларион Лейнор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велларион Джоффри
Отец ребёнка: Велларион Лейнор
Смерть
Около 130