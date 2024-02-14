Белова (Иванова) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Иванова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Анатолий
Отец ребёнка: Белов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белов Владимир
Отец ребёнка: Белов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Леонид
Смерть
Неизвестно