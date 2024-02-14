Белова (Иванова) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Иванова) Антонина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Иванова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Анатолий

Отец ребёнка: Белов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Владимир

Отец ребёнка: Белов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Леонид

Смерть
Неизвестно

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