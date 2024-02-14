Боряк Трофим Федорович
Место рожденияУкраинская ССР, Полтавская обл., Петровско-Роменский р-н, с. Ручки
Дата рождения05.08.1896
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1896
Отец: Боряк Федор
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Боряк Трофим Федорович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 05.08.1896 Место рождения: Украинская ССР, Полтавская обл., Петровско-Роменский р-н, с. Ручки Дата поступления на службу: __.10.1920 Воинское звание: ст. лейтенант юстиции Награды: Медаль «За оборону Кавказа»,Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Боряк Трофим Федорович Картотека политработников Дата рождения: __.__.1896 Воинское звание: ст. лейтенант Годы службы: __.__.1920 - __.__.1922; __.__.1942 Номер карточки: 0529264 Информация об архиве ... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
24.04.1924
Сын: Боряк Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
30.04.1935
Мать ребёнка: Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна
Смерть
1958