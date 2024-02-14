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Боряк Трофим Федорович

Место рождения

Украинская ССР, Полтавская обл., Петровско-Роменский р-н, с. Ручки

Дата рождения

05.08.1896

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1896

Отец: Боряк Федор

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Боряк Трофим Федорович Картотека политработников Дата рождения: __.__.1896 Воинское звание: ст. лейтенант Годы службы: __.__.1920 - __.__.1922; __.__.1942 Номер карточки: 0529264 Информация об архиве ... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Сын: Боряк Анатолий Трофимов

Мать ребёнка: Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
24.04.1924

Сын: Боряк Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
30.04.1935

Сын: Боряк Эрнст Трофимович

Мать ребёнка: Боряк (Колесникова) Мария Пантелеймоновна

Смерть
1958

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