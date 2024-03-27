Колесников Александр Дмитриевич
Место рожденияс. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Дата рождения20.08.1919
Дата смерти1996
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919
Отец: Колесников Дмитрий
Мать: Колесников Анна
с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen82350334/
Колесников Александр Дмитриевич рядовой Дата рождения 20.08.1919 Место рождения Пензенская обл., г. Пенза Судьба попал в плен Место пленения Мареа Мечетны Лагерь Тирасполь Дата пленения 08.08.1941 Ист... Показать все
Смерть
1996