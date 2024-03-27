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Колесников Александр Дмитриевич

Место рождения

с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.

Дата рождения

20.08.1919

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1919

Отец: Колесников Дмитрий

Мать: Колесников Анна

с. Марьевка Кондольского р-на Пензенской обл.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen82350334/
Колесников Александр Дмитриевич рядовой Дата рождения 20.08.1919 Место рождения Пензенская обл., г. Пенза Судьба попал в плен Место пленения Мареа Мечетны Лагерь Тирасполь Дата пленения 08.08.1941 Ист... Показать все
Смерть
1996
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