Васильев Иван Платонович
мужской, родился 22.06.1920
умер 29.04.1979
ОтецВасильев Платон ЕрмолаевичНеизвестно г.р.
Дети
Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна20.09.1948 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1920
Отец: Васильев Платон Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Раиса Филипповна
Рождение ребёнка
20.09.1948
Дочь: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Раиса Филипповна
Рождение ребёнка
07.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Раиса Филипповна
Смерть
29.04.1979