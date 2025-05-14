Васильев Иван Платонович 22.06.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Иван Платонович

Автор
СИ
Иванова С.

мужской, родился 22.06.1920

умер 29.04.1979

Отец
Васильев Платон ЕрмолаевичНеизвестно г.р.
Дети
Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна20.09.1948 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1920

Отец: Васильев Платон Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Раиса Филипповна

Рождение ребёнка
20.09.1948

Дочь: Трифанкова (Васильева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Раиса Филипповна

Рождение ребёнка
07.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Раиса Филипповна

Смерть
29.04.1979

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