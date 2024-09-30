Кемппи (Валкиайнен) Софья Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1888
Муж: Кемппи Адам Петрович
Рождение ребёнка
29.08.1890
Сын: Кемппи Александр Адамович
Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович
Рождение ребёнка
09.12.1898
Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: (Кемппи) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1903
Дочь: (Кемппи) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1906
Дочь: (Кемппи) Софья Адамовна
Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Кемппи Петр Адамович
Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович
Смерть
Неизвестно