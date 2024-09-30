Кемппи (Валкиайнен) Софья Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кемппи (Валкиайнен) Софья Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Кемппи Адам Петрович

Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Кемппи Александр Адамович

Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.12.1898

Сын: Кемппи Николай Адамович

Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: (Кемппи) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.11.1903

Дочь: (Кемппи) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.09.1906

Дочь: (Кемппи) Софья Адамовна

Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Кемппи Петр Адамович

Отец ребёнка: Кемппи Адам Петрович

Кемпелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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