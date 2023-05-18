Бутенко Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутенко Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутенко Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1982
Сын: Бутенко Константин Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно