Бутенко Вячеслав Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутенко Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутенко Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1982

Сын: Бутенко Константин Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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