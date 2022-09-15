Панченко Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1934
Дата смерти15.09.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934
Отец: Савенко Константин Николаевич
Мать: Савенко Мария
Рождение ребёнка
31.01.1956
Дочь: Панченко Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Андрей Леонидович
Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович
Смерть
15.09.2022