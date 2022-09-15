Панченко Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Вера Константиновна

Панченко Вера Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1934

Дата смерти

15.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1934

Отец: Савенко Константин Николаевич

Мать: Савенко Мария

Рождение ребёнка
31.01.1956

Дочь: Панченко Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Андрей Леонидович

Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Панченко Леонид Романович

Смерть
15.09.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close