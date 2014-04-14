Павлова (Осипова) Нина Петровна
Место рожденияВеликие Луки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котик (Павлова) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Павлов (Пау) Владимир (Вольдемар) Петрович
Бракосочетание
15.09.1940
Рождение ребёнка
21.06.1941
Рождение ребёнка
21.10.1949
Сын: Павлов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Павлов (Пау) Владимир (Вольдемар) Петрович
Смерть
14.04.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость