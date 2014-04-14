Павлова (Осипова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Осипова) Нина Петровна

Место рождения

Великие Луки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осипова ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котик (Павлова) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Павлов (Пау) Владимир (Вольдемар) Петрович

Бракосочетание
15.09.1940

Муж: Павлов (Пау) Владимир (Вольдемар) Петрович

Рождение ребёнка
21.06.1941

Дочь: Андрианова (Павлова) Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Павлов (Пау) Владимир (Вольдемар) Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Павлов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Павлов (Пау) Владимир (Вольдемар) Петрович

Смерть
14.04.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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