Бедокуров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Лукьянова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Бедокурова Анна
Рождение ребёнка
14.09.1931
Сын: Бедокуров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Бедокурова Анна
Рождение ребёнка
14.09.1931
Сын: Бедокуров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно