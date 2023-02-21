Горшков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти03.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Горшков Григорий Григорьевич
Мать: не указана
Военная служба
С 1943 по 03.03.1944
Род войск: Авиация Воинское звание: Младший сержант Призван в 1943 году Илекским РВК. В звании младшего сержанта служил воздушным стрелком-радистом в 128 бомбардировочном авиационном Калининском полку... Показать все
Смерть
03.03.1944
Причина смерти: Погиб | При перебазировании с аэродрома Костюковка на аэродром Дименка произошла катастрофа самолёта. Экипаж погиб. Похоронен на площади деревни Огородня-Гомельская Гомельской области,... Показать все