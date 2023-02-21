Горшков Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршков Михаил Григорьевич

Горшков Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

03.03.1944

Пол

Мужской

Отец

До 1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Горшков Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Военная служба
С 1943 по 03.03.1944
Род войск: Авиация Воинское звание: Младший сержант Призван в 1943 году Илекским РВК. В звании младшего сержанта служил воздушным стрелком-радистом в 128 бомбардировочном авиационном Калининском полку... Показать все
Смерть
03.03.1944
Причина смерти: Погиб | При перебазировании с аэродрома Костюковка на аэродром Дименка произошла катастрофа самолёта. Экипаж погиб. Похоронен на площади деревни Огородня-Гомельская Гомельской области,... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close